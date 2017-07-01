Фото: оказывается, старые книги можно не только читать, но и клеить на стены

«За свою жизнь я перепробовала множество рисунков и текстур обоев, и они мне страшно надоели», - заявила блогер Lily Ardor. Поэтому, решив придать новый облик пустой стене, Лили взяла старый словарь и принялась за дело.

Фото: www.lilyardor.com

Таким образом, если вы решите повторить опыт Лили, вам понадобится: большая и толстая книга, обойный клей, кисть и пустая стена. «Даже не задумывайтесь, разберите книгу на листочки и приклейте их на стену», - советует блогер, у которой на всё про всё ушло четыре часа, и это, по ее словам, нисколько не труднее, чем покрасить стену.

Фото: www.lilyardor.com

«Вы должны решить, будете ли вы приклеивать книжные страницы ровно или внахлест. Сначала я клеила их на расстоянии друг от друга, но потом решила, что некоторый беспорядок только улучшит картину», - пишет Лили в своем блоге.

Фото: www.lilyardor.com

Фото: www.lilyardor.com

По словам блогера, результатом она довольна, а также горда, что подобной стены нет ни в одной квартире. «Комната преобразилась, стала гораздо интереснее, а затраты... Смешно сказать - и пяти евро не набралось!»