Во время Таллинских дней моря можно будет бесплатно отправиться на остров Аэгна

Рейсы и посещение Аэгнаского дома природы организует Таллинский департамент окружающей среды.

Расположенный всего в 14 километрах от столицы остров на 80% покрыт лесом, его природа разнообразна и богата видами. также там можно увидеть и созданные человеком военные укрепления.

Учебные рейсы проводятся 15 и 16 июля. Автобус на русскоязычную экскурсию отходит оба дня из А-терминала пассажирского порта в 10.30. Возвращение (ориентировочно) в 17.30.

Участникам поездки предстоит пройти пешком около 6 километров. Поэтому детей в возрасте до 6 лет брать с собой не рекомендуется. С собой стоит прихватить еду для пикника и питьевую воду. Чай и кофе предложит Дом природы. Группа может максимально состоять из 24 человек, поэтому необходима предварительная регистрация, в том числе и детей.

Она начнется 30 июня в 10 часов по адресу: http://www.tallinn.ee/Oppereisid-Aegnale-2017.