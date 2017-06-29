Странное исчезновение: немедленно звоните в полицию, если увидите эту женщину в Таллинне или других городах

Согласно поступившей в полицию информации, 25 июня в 14.00 Анне села в Кивиыли на поезд, чтобы добраться до Таллинна, а оттуда - на пароме в Финляндию. Последний раз близким удалось выйти с ней на связь в тот же день около 16.00.

В настоящий момент полиции известно, что 25 июня вечером женщину видели в парке Шнелли в Таллинне. По имеющимся данным, в Финляндию пропавшая так и не поплыла. Через два дня, 27 июня, Анне написала заявление в полицию о краже телефона. Так как у нее нет средства связи, полиция не имеет возможности определить ее месторасположение.

Полиция проверила различные адреса и пообщалась со знакомыми Анне, но, к сожалению, это не принесло результатов. Описание женщины передано всем полицейским патрулям как в Идаской, так и в Пыхьяской префектуре.

Уходя из дома, Анне была одета в кожаную куртку с черным капюшоном, красные брюки и белые кроссовки. С собой у нее также была черная сумка. У Анне голубые глаза, короткие темные волосы, среднее телосложение и рост около 164 см.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Анне, позвонить по телефону 337 2384 или на короткий номер 112.