Катастрофа в Вильнюсе: улицы превратились в реки. Тучи идут на Эстонию

Сегодня в 11 часов утра стало известно, что в Литве мощные ливни затопили улицы Вильнюса. Об этом свидетельствуют публикуемые жителями города фотографии и видео в социальных сетях, пишет Rus.TVNET.
Meanwhile in #Lithuania.. It's raining a bit in #Vilnius today. pic.twitter.com/Nt2FeZikXE— Viktorija Mickute (@VikVicariously) June 29, 2017
На залитых водой улицах застряли автомобили, затруднено движение во многих районах Вильнюса.
Heavy rain triggers flooding in #Vilnius streets this morning pic.twitter.com/GVuqCMcBUg— BNS Lithuania (@BNSLithuania) June 29, 2017
По данным литовских синоптиков, количество осадков в Вильнюсе сегодня утром составило 45 литров на квадратный метр, что превышает половину месячной нормы.
And... still raining #Vilnius #Lithuania pic.twitter.com/VoMw4eUh6r— Viktorija Mickute (@VikVicariously) June 29, 2017
Сильные ливни прошли также в других регионах на юге и востоке Литвы.
Около 10 часов утра первые грозовые тучи достигли и юга Латвии. Во второй половине дня, согласно прогнозам, они дойдут до юга Эстонии.
Во второй половине дня там начнутся дожди, по регионам ожидаются ливни и грозы, при которых возможны сильные порывы ветра. Ветер северо-восточный порывами до 15, на побережье до 20 м/сек. Вечером дожди распространятся на север.
В ночь на пятницу дожди распространятся по стране, местами возможны ливни, высокая вероятность гроз.