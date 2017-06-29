Катастрофа в Вильнюсе: улицы превратились в реки. Тучи идут на Эстонию

На залитых водой улицах застряли автомобили, затруднено движение во многих районах Вильнюса.

Heavy rain triggers flooding in #Vilnius streets this morning pic.twitter.com/GVuqCMcBUg — BNS Lithuania (@BNSLithuania) June 29, 2017

По данным литовских синоптиков, количество осадков в Вильнюсе сегодня утром составило 45 литров на квадратный метр, что превышает половину месячной нормы.

Сильные ливни прошли также в других регионах на юге и востоке Литвы.

Около 10 часов утра первые грозовые тучи достигли и юга Латвии. Во второй половине дня, согласно прогнозам, они дойдут до юга Эстонии.

Во второй половине дня там начнутся дожди, по регионам ожидаются ливни и грозы, при которых возможны сильные порывы ветра. Ветер северо-восточный порывами до 15, на побережье до 20 м/сек. Вечером дожди распространятся на север.

В ночь на пятницу дожди распространятся по стране, местами возможны ливни, высокая вероятность гроз.