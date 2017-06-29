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Суд арестовал имущество главы финского Uber

Rus.Postimees.ee
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Uber. | ФОТО: Reuters / Scanpix

Окружной суд Хельсинки постановил наложить арест на имущество главы финского подразделения Uber Йоела Ярвинена, которого подозревают в незаконном оказании услуг по пассажирским перевозкам.

Как сообщает информационное агентство STT, все имущество Ярвинена, которое оценили в 250 тысяч евро, может быть конфисковано, если его признают виновным в оказании услуг такси без лицензии. Сторона обвинения настаивает, что бизнесмен должен возместить ущерб, который он нанес Финляндии, пишет fontanka.fi.

Напомним, что сервис Uber был запущен в Суоми в 2014 году. Полиция Финляндии пыталась бороться с водителями Uber путем штрафов, однако после вмешательства прокуратуры в отношении работников компании стали возбуждать дела. Руководитель финского отделения Йоел Ярвинен заявил, что, несмотря на давление, Uber не собирается покидать финский рынок.

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