Аэропорт Хельсинки признан лучшим хабом Северной Европы

Согласно докладу Международного совета аэропортов, уровень взаимосвязанности (hub connectivity index) аэропорта Хельсинки-Вантаа оценивается в 9982 пункта, что почти в два раза больше, чем десять лет назад. Это лучший показатель среди стран Северной Европы и двенадцатый в общемировом рейтинге, сообщается в релизе Finavia.

"В последние годы аэропорт Хельсинки укрепил свои позиции в качестве важного центра воздушного движения. Это во многом связано с расширением нашего присутствия в Балтийском регионе и ростом авиасообщения между Европой и Азией. Играет немалую роль также и увеличение популярности Финляндии как туристического направления", - говорит Кари Саволайнен, генеральный директор Finavia.

На втором месте среди североевропейских аэропортов после Хельсинки (9982 пунктов в рейтинге) оказался аэропорт Копенгагена (5404 пунктов) и Осло (3868 пунктов). В пятерку лучших в Европе вошли аэропорт Франкфурт-на-Майне, амстердамский Схипхол, парижский Шарль-де-Голль, стамбульский Ататюрк и лондонский Хитроу, пишет fontanka.fi.

Из всех аэропортов Северной Европы Хельсинки-Вантаа предлагает наибольшее количество прямых перелетов в Азию. По количеству рейсов он является пятым по величине аэропортом Европы между Европой и Китаем. В общей сложности аэропорты, управляемые Finavia, предлагают более 200 рейсов в пункты назначения по всему миру.