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Мошенница, обманывавшая стариков, снова отделалась условным сроком

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Rus.Postimees.ee
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Наручники.Иллюстративный снимок. | ФОТО: Meelis Tomson/Õhtuleht

Пярнуский уездный суд в четверг приговорил к условному сроку 31-летнюю женщину, заработавшую за счет обмана пожилых людей свыше 11 000 евро.

Обвиненная Ляэнеской окружной прокуратурой в кражах, мошенничестве и подделках Эгери Сеплинг-Хоруженко смогла свободно покинуть зал суда после оглашения приговора, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру на эстонском языке".

Поскольку женщина и ранее осуждалась за мошенничество и подделку, причем испытательный срок к моменту совершения новых правонарушений еще не закончился, прокурор требовал для нее реального лишения свободы. Тем не менее суд приговорил ее к условному лишению свободы с трехлетним испытательным сроком, а также женщине придется в течение шести месяцев носить электронный браслет.

Одной из причин мягкого приговора было то, что у обвиняемой есть ребенок в возрасте полутора лет.

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