Мошенница, обманывавшая стариков, снова отделалась условным сроком

Обвиненная Ляэнеской окружной прокуратурой в кражах, мошенничестве и подделках Эгери Сеплинг-Хоруженко смогла свободно покинуть зал суда после оглашения приговора, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру на эстонском языке".

Поскольку женщина и ранее осуждалась за мошенничество и подделку, причем испытательный срок к моменту совершения новых правонарушений еще не закончился, прокурор требовал для нее реального лишения свободы. Тем не менее суд приговорил ее к условному лишению свободы с трехлетним испытательным сроком, а также женщине придется в течение шести месяцев носить электронный браслет.

Одной из причин мягкого приговора было то, что у обвиняемой есть ребенок в возрасте полутора лет.