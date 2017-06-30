Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Хорватию за 47 евро!
30 июня 2017 г., 09:53
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Хорватию (Сплит и Риека), Ниццу и Одесу начиная с 47 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 165 евро
Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная со 132 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали и в Австралию начиная с 515 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Ванкувер начиная с 396 евро
Туда-обратно из Вильнюса в Барселону начиная с 59 евро
Туда-обратно из Милана в Мехико начиная с 260 евро
Туда-обратно из Германии в Японию начиная с 396 евро