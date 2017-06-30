Леонид Цингиссер: центристы торгуются за влияние после выборов

Я считаю, что торги идут по поводу мест, которые те или иные партийцы занимают внутри самой партии или во власти, будь то местный или муниципальный уровень.

Проблема Центристской партии и раньше состояла, и теперь состоит в сильной централизации. Раньше власть в партии принадлежала одному человеку, Эдгару Сависаару, и раньше в этом были свои плюсы, а теперь это причина распрей, разброда и шатания. Ни один из нынешних лидеров не в состоянии в одиночку заменить Сависаара – у них нет его харизмы и других необходимых лидеру качеств.

Если говорить о самом Сависааре, мне кажется, ошибкой было устраивать на него гонения. Могли бы дедушку оставить в покое – дедушка старенький, больной, его преследования ни к чему не приведут. А сейчас получается, что Центристская партия, как гидра о нескольких головах, сама с собой воюет.

Вообще получается страшно: государство судит Сависаара, судебные расходы которого оплачивает партия, глава которой является премьер-министром страны. Нонсенс!

Сависаара надо было оставить в покое. Но ему отказали в индульгенции, и это послужило толчком к сегодняшнему внутрицентристскому конфликту. Раз меня не оставили в покое, решил Сависаар, я тоже выложу кое-какие козыри на стол. Его козыри – голоса на предстоящих выборах. И вновь начинаются переговоры. И снова речь заходит о компромиссах.

При всем том я не исключаю, что даже если «список Яны Тоом» будет создан, после выборов он станет сотрудничать с Центристской партией. В политике возможно всё. Напомню, что сейчас центристы правят в коалиции вместе с партией IRL, хотя раньше это казалось невозможным. Политика в Эстонии базируется на личностях, а не на партийных программах. Договориться можно всегда.

И все-таки мне представляется, что вопрос здесь – в местах людей в партии и в дальнейшем делении пирога под названием Центристская партия. Так что если центристы договорятся, они, конечно, могут сохранить большинство в Таллинне и статус-кво – но взамен «раскольникам» явно будут обещаны какие-то позиции в списках и какие-то места после выборов. Речь идет о сферах влияния.

Выборы – это борьба за власть, после выборов эта власть реализуется через различные посты. «Попадут ли наши люди во властные структуры после выборов?» Я считаю, что это и есть суть конфликта.