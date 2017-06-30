Продавая недвижимость, жители Эстонии часто допускают одну большую ошибку

"Нужно ли до того, как я решу продать недвижимость, пригласить специалиста, чтобы он оценил ее стоимость, или же это вовсе не обязательно? Сейчас я хочу назначить цену самостоятельно, исходя из местоположения и с учетом других находящихся поблизости предложений. Какое решение было бы правильным?" - спрашивает читатель.

Отвечает маклер бюро недвижимости Skanton Эвелин Теас:

"Самая важная часть при продаже недвижимости - правильно назначить цену. Слишком высокая стоимость затянет процесс продажи на долгое время, а снижение цен в дальнейшем может позже и не привести к желаемому результату, потому что в глазах покупателей объект недвижимости, так сказать, девальвируется.

Самая большая ошибка, которую могут сегодня совершить домовладельцы, - назначить цену, исходя из других предложений. Достаточно большое количество предложений на порталах - переоценены, люди, продавая свою имущество, под воздействием эмоций пытаются еще увеличить и без того высокие цены. Но, к сожалению, большинство сегодняшних покупателей приобретают жилье с помощью банка, и тут и возникает проблема, поскольку между назначенной ценой и стоимостью в оценочном акте возникает большой зазор.

Чтобы избежать слишком долгого периода продажи и получить объективную оценку стоимости имущества, я настоятельно рекомендую до продажи дома заказать оценочный акт или проконсультироваться с знающим район маклером, который также сумеет назначить справедливую цену".