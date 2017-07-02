Двое мужчин убили ради автомобиля знакомого

Согласно собранным доказательствам, 32-летний Артур и 40-летний Дмитрий в январе прошлого года напали на знакомого мужчину и убили его. После этого они завладели его автомобилем, подделали подпись владельца и продали машину.

Мужчин обвиняют также в ограблении, которое произошло в январе прошлого года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в Мустамяэ. Кроме этого, они девять раз воровали топливо.

Артура также обвиняют в хранении наркотиков в большом количестве, в двух кражах, а также том, что он угрожал полицейскому оружием во время задержания и ударил стража правопорядка кулаком.