Трамп опубликовал видео «избиения CNN»

Американский лидер опубликовал ролик, на котором запечатлено, как он "избивает" человека, у которого вместо лица логотип телеканала CNN, сообщает Интерфакс.

45-й президент США разместил видео, которое было снято около 10 лет назад. На нем запечатлен эпизод из выступления рестлеров, где Трамп был приглашенной звездой. Он якобы набрасывается на мужчину в костюме, стоящего у ринга, и начинает его избивать.

На самом деле жертва американского лидера - известный промоутер и рестлер Винс Макмэн, который является другом Трампа, а происходило все на шоу Рестлмания "Битва миллиардеров".

Затем на кадры наложили логотип CNN. Заканчивается видео надписью FNN: Fraud News Network - FNN: Мошенническая новостная сеть.

Этот твит американский президент опубликовал на следующий день после очередного скандального высказывания в адрес других журналистов: ведущих утреннего ток-шоу на канале MSNBC Мики Бжезински и Джо Скарборо. Их Трамп назвал тупыми и безумными.

За резкие высказывания Трампа раскритиковали и демократы, и его однопартийцы республиканцы. Однако сам президент США с таким мнением не согласен. В субботу 2 июля он написал в твиттере, что действительно использует соцсети не как президент, а как современный президент.