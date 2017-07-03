Вы не видели, кто это сделал? В Ляэне-Вируском уезде совершили беспрецедентную кражу

По словам представителя Центра управления государственными лесами (RMK) Лаури Саапара, саженцы с полей воровали и раньше, но такой масштабной кражи не могут вспомнить даже самые опытные работники, сообщает портал Postimees.ee.

«Даже коллеги, которые проработали 35 лет, говорят, что такое на их памяти случается впервые», - отметил Саапар. По его словам, ущерб составил 5620 евро.

Центр просит всех, кто знает что-либо о краже или о месторасположении саженцев, позвонить по номеру телефона 5780 9100 или написать по адресу lauri.saapar@rmk.ee.