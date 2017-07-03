Марек Паю: на 4,30 евро в день можно купить достаточное количество продуктов

Тему дня порталу Stolitsa.ee прокомментировал фотограф, журналист Марек Паю:

«В прошлом году я снимал передачу "Приказано выжить" о том, сколько можно продуктов купить на 130 евро в месяц на одного человека и будет ли их достаточно.

Предварительный опрос жителей Таллинна показал, что подавляющее большинство считает эту сумму недостаточной, так как привыкли тратить на еду гораздо больше. Думаю, что большинство людей старается закупаться впрок, и им сложно представить себе поход в магазин с 4 евро в кармане.

Вместе с тренером и специалистом по питанию Ольгой Гриб мы прошлись по семи крупным торговым сетям и сделали контрольные покупки, стараясь, чтобы энергетически дневной рацион был порядка 2500 килокалорий, а питание было, по возможности, здоровым и без полуфабрикатов. Само собой, для экономии средств мы старались покупать продукты по скидочным акциям. Закупка показала, что на 4,30 евро в день можно купить достаточное количество продуктов на двух человек или для одного на два дня.

С начала этого года цены на продукты в магазинах выросли, а уровень доходов у большинства граждан остался на прежнем уровне. Вполне возможно это и сподвигло людей больше экономить на еде и покупать только то, что действительно необходимо, больше пользоваться скидками, готовить еду самим (это действительно дешевле, чем покупка полуфабрикатов). Это лишь мое предположение, ведь без точных статистических данных о группах покупателей и их привычках сложно что-то говорить определенно».