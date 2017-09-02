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В России в конгресс-отеле мужчину продали на органы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Прокуратура Таганрога Ростовской области признала законным решение о возбуждении уголовного дела по факту продажи человека. Злоумышленники намеревались передать потерпевшего черным трансплантологам. Преступная сделка состоялась в одной из гостиниц, сообщает портал Newsru.com.

В настоящий момент двое предполагаемых продавцов задержаны. Им инкриминируют ст. 127.1 УК РФ ("Купля-продажа человека"), сообщает официальный сайт областной прокуратуры. Она предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

"По версии следствия, подозреваемые 29 августа этого года, находясь в гостиничном номере одного из отелей в Таганроге, продали за 1,5 млн рублей 26-летнего гражданина Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

Как уточняет "Блокнот Таганрог", преступление было совершено в конгресс-отеле "Таганрог". Предполагалось, что потерпевший подвергнется дальнейшей эксплуатации в личных целях и у него будут изъяты органы и ткани.

"После получения денежных средств злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - добавили в надзорном ведомстве. Расследование ведется под контролем прокуратуры.

По данным информированного источника "Интерфакса", проданный мужчина не знал о том, какая участь была ему уготована.

"Ему сказали, что нужно будет перегнать автомобиль в другую страну и для этого придется пройти полное обследование. На что тот согласился", - рассказал собеседник агентства.

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