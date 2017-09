Видео: сотни мусульман кричат "Аллах Акбар" в центре Москвы

Собравшиеся заняли тротуары, некоторые сидят на заборах ближайших зданий. Протестующие скандируют "Аллах Акбар" и "буддисты - террористы". Сами собравшиеся оценивают число участников акции в тысячу человек, сторонние наблюдатели говорят, что у посольства сотни людей.

Район оцепила полиция. Блогер Илья Варламов публикует в своем канале в Telegram фото с Никитской. По его утверждению, полиции вокруг много, но в происходящее силовики не вмешиваются.

Шеф-редактор Kavpolit.ru Беслан Успанов пишет, что собравшиеся ругают и российское руководство, которое в Совбезе ООН блокирует проекты резолюций по Мьянме.

В Twitter Варламов сообщает, что к посольству приехали чеченцы, которые призывают единоверцев действовать в рамках закона.

Утром шествие в поддержку мусульман Мьянмы прошло в столице Дагестана Махачкале, сообщает РИА "Дербент". "Кавполит" сообщает, что на 4 сентября намечен митинг в поддержку рохинджа в столице Чечни Грозном.

Отметим, что для многих в России 3 сентября - день память жертв терактов. В этот день в 2004 году трехдневное противостояние у захваченной террористами школы в Беслане завершилось штурмом. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 168 детей. В Москве в этот день вспоминают жертв захвата театрального центра на Дубровке и взрыва дома на улице Гурьянова.

Угнетение, переходящее в истребление

Вооруженный конфликт в преимущественно буддийской стране обострился 25 августа. Представители "Армии спасения Аркан рохинджа" начали организованную атаку на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнического меньшинства. Рохинджа часто называют самым притесняемым этносом в мире: власти Мьянмы отказывают им в получении гражданства, считая незаконными иммигрантами. Мусульманские общины в Мьянме маргинализируются и зачастую подвергаются бытовому насилию.

Рохинджа, бежавшие в Бангладеш, рассказывают о поджогах деревень и кампании по вытеснению представителей мусульманского меньшинства с территории Мьянмы. СМИ сообщают, что военные Мьянмы стреляют в рохинджа без разбора. Официальные власти утверждают, что мусульмане сами сжигают свои деревни, а вооруженные силы защищают гражданских лиц от террористов и экстремистов.

