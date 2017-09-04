Ратас: новая программа развития Ида-Вирумаа должна быть реалистичной

Премьер-министр убежден, что формула успеха для Северо-Востока страны заключается в эффективном сотрудничестве государства, местного самоуправления и частного сектора. А для того, чтобы такое сотрудничество стало возможным, каждое заинтересованное предприятие должно определиться, что именно оно может сделать для процветания своего региона.

Делегация бизнесменов обсудила с главой правительства проблему нехватки квалифицированных кадров, которая в настоящее время стала одним из основных тормозов развития Ида-Вирумаа. Нужных специалистов трудно как приглашать из других стран и регионов, так и готовить на месте, поскольку на северо-востоке не хватает возможностей для получения отвечающего современным требованиям профессионального образования по интересующим местные предприятия специальностям, недостаточно развита социальная инфраструктура.

По словам предпринимателей, иностранные специалисты не хотят работать в Нарве, так как здесь отсутствуют возможности для школьного и дошкольного образования на английском языке, уровень услуг здравоохранения явно не дотягивает до таллиннского, мало возможностей для полноценного досуга. Руководство предприятия считает, что в профессиональных учебных заведениях Ида-Вирумаа необходимо создавать больше специальностей, связанных с химией и химическими технологиями, робототехникой, складским программированием, металлообработкой и т.п. Необходимо также активнее поддерживать талантливых студентов, чтобы по окончании учебы они были готовы остаться на предприятиях Ида-Вирумаа, и обеспечить скоростное железнодорожное сообщение со столицей. Премьер-министр согласился с тем, что скорый поезд между Таллинном и Нарвой необходим.

«Дорога из Таллинна в Нарву не должна быть длиннее, чем дорога из Нарвы в Таллинн. Тема улучшения железнодорожного сообщения с Нарвой на повестке дня в Министерстве экономики. Проект Rail Baltic не должен означать, что мы срезает инвестиции с других направлений», - заявил глава правительства.

Предприниматели Ида-Вирумаа готовы участвовать в развитии культурной жизни и туризма в регионе, они видят соответствующий потенциал, но предпринимателей беспокоит медленное развитие окружающей инфраструктуры, отсутствие четкого плана в этой области, и они хотели бы видеть больше интереса к этому вопросу со стороны государства. До сих пор способность региона использовать средства Фонда cодействия развитию предпринимательства (EAS) оставалась на очень низком уровне. В конце встречи премьер-министр Юри Ратас выразил желание в ближайшие месяцы снова посетить Ида-Вирумаа и взять с собой как представителя EAS, так и министра предпринимательства Урве Пало.

В настоящее время в Министерстве финансов продолжается работа по составлению программы инвестиций в Ида-Вирумаа.

Встреча была посвящена конференции «Будущее Нарвы и Нарвского региона», которая состоится в Нарве 28 сентября.