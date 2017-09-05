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42-летняя гимнастка готовится выступить на своей восьмой Олимпиаде

Sports.ee
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Оксана Чусовитина. | ФОТО: THOMAS COEX/AFP

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, приняла решение выступить на Играх 2020 года в Токио.

Ближайший чемпионат мира в канадском Монреале, который стартует 27 сентября, 42-летняя спортсменка рассматривает как этап подготовки к главному старту четырехлетия, пишет Newsru.com.

"Участвую в этом чемпионате мира, потому что решила готовиться к Олимпиаде в Токио. Шаг за шагом буду идти к этой цели, - сказала Чусовитина. - Это моя мечта, и я хочу воплотить ее в жизнь. Пробую это, чтобы после никогда не жалеть".

"Надо ознакомиться с новыми правилами, понять, чего от них ждать, посмотреть на новых соперниц. Поэтому хочу выступить и узнать, что творится в мире гимнастики на данный момент", - уточнила она.

Трехкратная чемпионка мира, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии, входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро она в возрасте 41 года заняла седьмое место в опорном прыжке. В ее активе также серебро Пекина-2008.

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