Главу оргкомитета Олимпиады-2016 обвинили в подкупе членов МОК

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на AFP, во вторник полицейские провели обыск в доме экс-главы оргкомитета Олимпийских игр 2016 года Карлоса Артура Нузмана. В обыске также принимали участие представители французских властей.

Нузман подозревается в прямом участии в подкупе членов МОК и в качестве посредника в даче взяток. Также по данному делу было выдано еще два ордера на арест.

В заявлении полиции говорится, что речь может идти о международной коррупционной схеме, в рамках которой произошел подкуп членов олимпийского комитета с целью получения голосов в пользу Рио-де-Жанейро.

В марте МОК начал расследование обвинений в коррупции в отношении заявки Рио-де-Жанейро на проведение Игр 2016 года. Французская газета Le Monde сообщала о выплатах члену МОК Фрэнки Фредериксу, а также сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы те проголосовал за Рио.

Платежи были совершены в 2009 году незадолго до голосования по выбору места проведения Олимпиады-2016. На право принять Игры также претендовали Мадрид, Токио и Чикаго. Заявка Рио-де-Жанейро одержала победу в третьем туре голосования.