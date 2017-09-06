Кармо Тюйр: можно ли спасти Украину?

«Мы находимся в состоянии войны цивилизаций, и обычных межправительственных и дипломатических усилий недостаточно для того, чтобы одержать победу в этой войне». Так драматически декларирует бывший премьер-министр Литвы Андриус Кубилиус необходимость создания так называемого плана Маршалла для спасения Украины.

Согласно этой теории, идет битва между Западом и Россией. Россия готова использовать все равно какие методы, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния, а Запад должен действовать решительно, чтобы Москва не достигла своих целей.

Вопрос не только в Украине, но и в способности шире – Запада, и уже – Европы постоять за себя. Позволив Украине уйти, мы позволим разрушиться нашей модели вероятности, а также подтолкнем Москву к новой агрессии.

С кошельком против танка?

Само по себе в плане Кубилиуса нет ничего нового. Аналогичные мысли звучали и раньше: кроме аннексии Крыма Россией это был уже третий раз, когда о необходимости спасения Украины говорили столь громко.

Особенным начинание Кубилиуса делает то, что в сотрудничестве с другими лицами ему удалось заручиться поддержкой, прежде всего, Сейма Литвы и после этого - уже фракции Народной партии Европейского парламента.

Сила и слабость плана в его простоте: Украине нужно давать деньги. Очень много денег. Пять миллиардов в год в течение пяти лет. Плюс три процента от бюджета Европейского союза. После разговора со знающими людьми очень быстро становится понятно, что подобная помощь – это худшее из того, что можно придумать, поскольку с таким же успехом можно оставить кошелек на темной улице в надежде, что это поможет победить преступность, возникшую от бедности.

Председательство Эстонии как инструмент

Почему эта, на данный момент утратившая свою свежесть идея так актуальна для нас сегодня? А потому, что в нее вплетено председательство Эстонии в ЕС как подходящий момент, чтобы получить полномасштабную поддержку плана. Ну, или хотя бы одобрение в документах встреч на высоком уровне Восточного партнерства.

Украине нужно помогать, в этом нет никаких сомнений. Помочь жертве агрессора настолько же нормально, как подать руку оступившемуся на улице человеку. Но, как и с любой помощью, здесь нужно быть крайне осторожными, чтобы эта помощь не оказалась скорее удобрением для главной украинской проблемы – всеобъемлющей коррупции.

Если у Москвы есть что-то хорошее, так это экспорт практики коррупции, и содействие в распространении этой раковой опухоли в целевых странах.

А Украина может прежде всего помочь себе сама, сделав свое делопроизводство более прозрачным. И вот тогда уже могли бы помочь и мы, поддержав начинание по внедрению различных правительственных э-форм.