Крупное ДТП на шоссе Таллинн-Пярну: столкнулись грузовик и две легковые машины, есть пострадавшие

Вечером после 18 часов столкнулись грузовик и два легковым автомобиля. По предварительным данным, пострадали три человека.

Pärnu Postimees сообщает, что пресс-секретарь полиции не может сейчас сказать, в каком состоянии находятся пострадавшие. Также выясняется, в каком направлении двигались попавшие в ДТП машины.

По словам пресс-секретаря, дорога, где произошла авария, закрыта и движение перенаправлено через поселок Аре, но, несмотря на это, образовались большие пробки.