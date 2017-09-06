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Крупное ДТП на шоссе Таллинн-Пярну: столкнулись грузовик и две легковые машины, есть пострадавшие

Дополнено в 19:00!

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Пярну недалеко от поселка Аре произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Вечером после 18 часов столкнулись грузовик и два легковым автомобиля. По предварительным данным, пострадали три человека.

Pärnu Postimees сообщает, что пресс-секретарь полиции не может сейчас сказать, в каком состоянии находятся пострадавшие. Также выясняется, в каком направлении двигались попавшие в ДТП машины.

По словам пресс-секретаря, дорога, где произошла авария, закрыта и движение перенаправлено через поселок Аре, но, несмотря на это, образовались большие пробки.

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