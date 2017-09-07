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Портал Rus.Postimees ищет в свою команду спортивного репортера

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: CV-Online.

Вы разбираетесь в спорте, хотите работать в ведущем СМИ Эстонии на русском языке, готовы влиться в дружный коллектив? Rus.Postimees ждет вас!

Основные задачи:

Находить, писать, переводить и редактировать спортивные новости, при необходимости комментировать спортивные соревнования.

Требуются:

Минимум среднее образование и интерес к журналистской работе, отличный русский и приличный эстонский язык. Знание английского, спортивный опыт и комментаторские навыки приветствуются.

Мы предлагаем:

Нескучную работу с полной занятостью в веселом и профессиональном коллективе, возможность пользоваться некоторыми льготами, в том числе спортивными.

Место работы:

Таллинн, Маакри, 23а.

Пришлите нам свое CV не позднее 18 сентября на электронную почту lagash@postimees.ee, указав в качестве темы письма spordireporter.

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