Портал Rus.Postimees ищет в свою команду спортивного репортера

Вы разбираетесь в спорте, хотите работать в ведущем СМИ Эстонии на русском языке, готовы влиться в дружный коллектив? Rus.Postimees ждет вас!
Основные задачи:
Находить, писать, переводить и редактировать спортивные новости, при необходимости комментировать спортивные соревнования.
Требуются:
Минимум среднее образование и интерес к журналистской работе, отличный русский и приличный эстонский язык. Знание английского, спортивный опыт и комментаторские навыки приветствуются.
Мы предлагаем:
Нескучную работу с полной занятостью в веселом и профессиональном коллективе, возможность пользоваться некоторыми льготами, в том числе спортивными.
Место работы:
Таллинн, Маакри, 23а.
Пришлите нам свое CV не позднее 18 сентября на электронную почту lagash@postimees.ee, указав в качестве темы письма spordireporter.