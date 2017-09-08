СМИ: от урагана "Ирма" пострадали более миллиона человек

Порядка 1,2 миллиона человек пострадали от урагана "Ирма" в странах карибского бассейна, в зоне риска еще 26 миллионов человек в Доминиканской Республике, на Гаити и Кубе, сообщила международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В МФКК подчеркивают, что сильнейший ураган за последние двое суток разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико. Сообщения о разрушениях поступают с Британских Виргинских островов, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис. По данным организации, 10 человек погибли, пишет segodnya.ua.

МФКК уже выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.

"Люди на всех Карибах будут нуждаться в нашей помощи, чтобы противостоять урагану и его последствиям. Мы уже готовим самый крупный план реагирования сразу для нескольких стран. Красный Крест был в этих районах и до "Ирмы", и будет там, после того как ураган пройдет", — заявил региональный директор МФКК Вальтер Котт.

Напомним, ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. По информации СМИ, владельцами недвижимости на французских островах в Карибском море являются, в частности, британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, российский миллиардер Роман Абрамович, другие бизнесмены, а также именитые актеры и певцы.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Как сообщалось, в результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.