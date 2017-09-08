Драка за парковку: когда соперник оказался тренером смешанных боевых искусств (видео)

Боец в желтом, судя по ролику, снятому из окна кем-то из очевидцев потасовки, был на голову выше соперника и явно чувствовал свое превосходство. А зря, так как скоро получил мощный нокаутирующий удар, оказавшись на земле в совершенно беспомощность состоянии, пишет Newsru.com.

По данным местных СМИ, несмотря на жуткую картинку, с мужчиной в желтом все в порядке - после того, как закончились мышечные спазмы, он пришел в себя, но на место на парковке уже не претендовал.