Судьбу центристов, которые будут баллотироваться не в списке партии, правление решит в понедельник

Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги, отметив, что состав списков всех партий и избирательных союзов на сегодняшний день обнародован и к понедельнику руководство Центристской партии точно выяснит, кто из партийцев в каком списке баллотируется.

"Есть решение совета уполномоченных партии и ранее принятое решение правления о том, что члены Центристской партии не имеют права баллотироваться в составе избирательных союзов. Эти решения обязательны к исполнению, - подчеркнул Ханимяги. - Мы выясним, кто именно баллотируется в избирательных союзах и тогда примем решение, как с ними быть. Свою роль в принятии решений по отношению к ним сыграют местные и региональные отделения партии, но свое последнее слово обязательно скажет правление партии".

В минувшее воскресенье совет уполномоченных Центристской партии принял заявление о том, что тех членов политической силы, которые будут баллотироваться в местные органы власти по внепартийным спискам, следует исключить из рядов организации.

"Партии придется принять трудное, но справедливое решение об исключении этих людей", - говорится в заявлении.

Единственное исключение совет уполномоченных готов сделать для основателя Центристской партии, в прошлом ее многолетнего председателя Эдгара Сависаара.