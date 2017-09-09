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В Рапламаа 13-летняя девочка попала под машину

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу в Рапласком уезде произошла авария, в которой пострадала попавшаяпод машину девочка.

Об этом в субботу, 9 сентября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Авария произошла 8 сентября в 08.02 на 40-м километре шоссе Таллинн - Рапла - Тюри, когда 13-летняя девочка выбежала на проезжую часть в поселке Хагуди и получила удар от автомобиля Toyota Avensis под управлением 60-летнего мужчины.

Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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