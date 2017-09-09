Участок смерти на шоссе Таллинн-Нарва: установленные столбы могут навредить водителям

Плаат говорит, что участок дороги Ааспере-Хальяла — экспериментальный и сейчас невозможно точно сказать, как повлияет установка столбов на дорожную ситуацию, пишет Virumaa Teataja.

По его словам, зимой этот участок дороги частенько засыпает снегом. В случае метели снег начнет скапливаться за столбами.

Плаат разговаривал с работниками, которые занимаются чисткой снега, и выяснил, что между столбами снег невозможно будет убрать, иначе можно их повредить. Таким образом, посреди дороги может образоваться метровая снежная стена.

Весной снег начнет таить. Если на других дорогах будет сухо, на участке Ааспере-Хальяла тающий снег затопит дорогу. Если вечером температура будет опускаться вниз, дорога может и подмерзать. Скользкая дорога станет очередной опасностью для водителей.

Летом на этом участке возникнут большие пробки. Плаат объясняет, что промышленная техника, которая часто передвигается по этому участку, едет со скоростью 3-7 км/ч. А автомобили не смогут ее обогнать из-за столбов.

На следующей недели планируется показать специалистам Департамента шоссейных дорог, как техника может нарушить движение на этом участке дороги.

Участок дороги Ааспере-Хальяла, который унес жизни 12 человек, - узкий и опасный, поскольку необходимого обзора там нет. В конце августа для безопасности на дороге установили резиновые столбы, чтобы ограждение не давало возможности совершать в этом месте обгон.