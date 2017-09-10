Галерея: в Египте нашли гробницу ювелира возрастом 3500 лет

В районе египетского города Луксор нашли гробницу, принадлежавшую ювелиру фараонов, который жил более 3500 лет назад, заявил министр по делам древностей Халед аль-Анани.
Гробница расположена на западном берегу реки Нил в месте, где хоронили людей высокого социального статуса. Министр рассказал, что она находилась не в самом лучшем состоянии.
При раскопках в гробнице обнаружили саркофаги с мумиями, статую ювелира и его жены, а также погребальную маску. Кроме того были найдены керамические изделия тех времен.
По словам аль-Анани, в целом обнаружение такого захоронения — достаточно скромное открытие, однако власти ожидают, что это поможет развитию туризма. Министр также отметил, что находка была сделана египетскими археологами, а не зарубежными специалистами.