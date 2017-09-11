Страшная трагедия в России: собаки растерзали двухлетнего ребенка

Установлено, что 8 сентября текущего года ребенок 2015 года рождения гулял во дворе дома, где проживал вместе с матерью. В какой-то момент он пропал из вида, и женщина пошла его искать. "Тело ребенка было найдено на соседнем участке с множественными следами от укусов собак", - говорится в сообщении.

Соседи утверждают, что хозяину собак неоднократно указывали на их агрессивное поведение. Так, за несколько дней до трагедии они укусили за ногу мать погибшего мальчика.

"Мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы оградить жителей окрестных улиц от потенциальной опасности, исходящей от его питомцев", - отмечается в сообщении.

В настоящее время хозяин животных опрошен, свою вину он признал. Собаки, представляющие опасность для общества, ликвидированы. Дело квалифицировано по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).