Эстония хочет заставить Google и Facebook платить

«Разрыв в международных налоговых предписаниях нужно быстро устранить, чтобы обеспечить справедливое налогообложение дохода действующих на дигитальных рынках предприятий», - говорится в составленном Министерством финансов документе, который будет представлен 16 сентября во время обсуждения этой темы на совете министров.

Эстония осуждает нынешнее положение в Европе, когда налогообложение связано только с физическим местом работы глобального дигитального предприятия – в то время как услуги предлагаются и доход зарабатывается во всех странах Европы. Услуги – это, прежде всего, баннеры и видеореклама, которой конкурируют, например, с эстонскими предприятиями, предлагающими интернет-рекламу, но налог с дохода эти предприятия Эстонии не платят ни цента.

Суть предложения в том, что международные крупные предприятия должны платить налог с доходов не по тому признаку, где физически находятся их конторы – в Европе обычно в странах со льготной налоговой средой в Ирландии или Голландии, - а по тому, где они зарабатывают доход.

«Международные налоговые предписания устарели и не могут справиться с вызовами, исходящими от дигатализирующейся экономики, - признает Министерство финансов. – Выходящая за пределы границ деятельность дигитальных бизнесов укрыта за разрывом в правилах и поэтому они остаются вне налогов в большинстве стран, где их услуги дигитально доступны и приносят доход».

Согласно предложению в международном налогообложении можно было бы взять в использование понятие места деятельности, основанное на виртуальности, что дало бы странам право обложить налогами и те предприятия, которые физически в этих государствах не находятся.

Эстония считает, что из-за всего этого глобальные дигитальные предприятия наслаждаются низкой налоговой нагрузкой. При введении новых правил нужно, конечно, исключить двойное налогообложение. Согласно предложению тема могла бы оказаться на столе Организации экономического сотрудничества и развития, включающей в себя развитые страны, чтобы найти общее решение.

Министры финансов и экономики Европы встретятся в Таллинне 15-16 сентября.