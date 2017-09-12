Таллинн продаст принадлежащую Центристской партии недвижимость в Старом городе более чем за миллион евро

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что на объявленный 5 сентября 2017 году публичный письменный аукцион по продаже квартирной собственности М3 и М4 по адресу Тоом-Рюйтли, 3/5 поступила только одна заявка — от фирмы BC 31 Holding OÜ на сумму 1 млн 151 200 евро.

Предложение соответствует условиям аукциона. Департамент городского имущества утвердит его результаты в течение десяти рабочих дней после проведения аукциона. Собственником BC 31 Holding OÜ является Арто Калеви Аутио.

Общая площадь квартирной собственности 167,7 и 434,3 квадратных метра, при этом речь идет не о жилых помещениях.

В том же здании размещается и офис Центристской партии, организация намерена продать недвижимость в покрытие финансовых обязательств.

Генеральный секретарь партии Михаил Корб в минувшее воскресенье сообщил, что партия уже заключила предварительный договор о продаже своей недвижимости по адресу Тоом-Рюйтли, 3/5. Согласно решению Арбитражного суда по делу о гарантийных письмах, Центристская партия должна выплатить фирме Midfield OU 533 000 евро; эту сумму партия и выручит от продажи недвижимости.