Ставшие доступными дроны угрожают авиасообщению

Учтя угрозу для авиасообщения, исходящую от дронов, Тартуский аэропорт вместе со спасателями и скорой помощью проиграли вчера симуляцию, по сценарию которой самолет упал именно из-за дрона, запущенного фотографом-любителем, снимавшим природу.

Грибник заметил

Вчера около 12.55 в центр тревоги позвонили. Вышедший из леса грибник сообщил, что ему показалось, будто он видел, как упал самолет. Мгновение спустя он добавил, что это маленький самолет, который развалилась напополам. Он видел на месте происшествия людей и дым.

Поскольку в радиусе пяти миль вокруг аэродрома на авиакатастрофы обязана реагировать именно команда спасателей воздушной гавани, первым делом центр тревоги передал информацию Тартускому аэропорту.

Большая машина спасателей выехала на место происшествия. В это же время центр тревоги и вышка управления полетами пытались вместе определить, где точно упал самолет.

Весящая почти 30 тонн спасательная машина прибыла к музею авиации по размякшей после дождя траве без проблем, поскольку ведущими у автомобиля являются все шесть колес. На то, чтобы добраться до места, спасателям потребовалось около десяти минут.

Из Тарту позвали подмогу, передали в центр тревоги точные координаты, а спасатели занялись тушением пожара и спасением пострадавших.

Спасатель аэропорта Роман Куликов объяснил, что в отличие от возгорания дома, где, прежде всего, используется вода, в авиации в ход идет пена, которая перекрывает доступ кислорода к горючим материалам.

Через десять минут после уточнения места происшествия на помощь к спасателям прибыли добровольцы из Тырванди. Еще через пять минут приехала первая машина из города. После нее вторая, третья и четвертая.

Четыре машины скорой помощи прибыли вслед за ними. Игравшие пострадавших молодые люди выразили удивление, что помощь нужно ждать так долго. На момент прибытия врачебной помощи спасатели успели вырезать большинство пострадавших из машин.

Именно из машин – старых Opel и Mercurys, - поскольку ни одного остова старого самолета, который можно было позволить разрезать спасателями, в аэропорту нет, отметил руководитель летной гавани Агро Аннук. Он также добавил, что и находящийся рядом музей авиации бережет свои экспонаты и помочь во время учений не может.

От сочетания «скорая помощь» слово «скорая» можно отрезать и оставить только «помощь», сказал один мужчина, которому гримеры нарисовали серьезную рану на голове. Время ожидания, как известно, длительно и проиграть свою роль основательно пытался и руководитель по обучению скорой помощи Андрас Лаугаметс.

По сценарию, на борту самолета находились семь пассажиров и два члена экипажа. Не все из них пережили катастрофу, но пострадавшие получили нужную помощь, и за час часть спасения людей была полностью проработана: «Справились», - сказал руководитель аэропорта Арго Аннус.

По сценарию, на борту самолета находились семь человек. Двое из них погибли./ Силле Аннук

Сделать дроны заметнее

Если полеты дронов на расстоянии от аэропортов в местах, где нет людей, не представляют никому опасности, то воздушное судно неизвестного происхождения рядом с аэродромом может стать причиной катастрофы.

Чтобы ее предотвратить, в последнее время специалисты от аваиции начали говорить о необходимости начать требовать, чтобы и у дронов были транспондеры. Так они стали бы видны командирам самолетов и пилотам, а также анонимные дроны перестали бы летать в запрещенных или требующих разрешения от Летного департамента местах.

Поддержит ли законотворец идеи авиаторов, покажет время. Пока придется организовывать учения по сценариям, которые, хочется верить, никогда не реализуются. Так, например, скоро у работников скорой помощи на Сааремаа пройдут учения, как заниматься происшествиями, когда машина врезалась в толпу. Ужасная реальность, которую мы уже несколько раз видели в Европе.