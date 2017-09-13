Процесс по делу Сависаара: чиновник заявил, что решение отклонить ходатайство об обмене земель Тедера было совместным

Брандт, работавший в 2015 году заведующим отделом в департаменте городского имущества Таллинна, рассказал, что узнал о фирме Тедера Promptus Capital, когда горуправе поступило от фирмы ходатайство об обмене земельных участков в Кадриорге. По словам Брандта, в его задачи входило определить характер указанных в ходатайстве объектов недвижимости.

По словам Брандта, в горуправе совместно сформировалось решение, что ходатайство фирмы Тедера не следует удовлетворять. Хотя бы даже право на застройку, которым были обременены эти участки, было разным, отметил он. Брандт добавил, что не ощущал в ходе этого делопроизводства, чтобы его как-то особенно контролировали.

На вопрос, приходилось ли ему в связи с Promptus Capital общаться с Сависааром, Брандт ответил отрицательно. «Это было бы невозможно», - добавил он.

Согласно обвинению, Калло передал Сависаару желание Хиллара Тедера, чтобы мэр Таллинна в награду за обещание благ Центристской партии воспользовался своим служебным положением и организовал обмен принадлежащего Promptus Capital OU, членом правления которого является супруга Хиллара Тедера Натали Тедер, объекта недвижимости на улице Мяэкалда на принадлежащий городу объект на улице Койдула.

Глава Департамента городского имущества: при работе с ходатайством об обмене земель давления не оказывали

Вызванная в среду в Харьюский уездный суд для дачи показаний по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара заведующая департаментом городского имущества Таллинна Эйнике Ури заявила, что никто не оказывал на нее давления при работе с ходатайством об обмене земельных участков фирмы Хиллара Тедера и что она не разговаривала на эту тему с Сависааром.

Ури рассказала, что в 2015 году у нее был контакт с фирмой бизнесмена Хиллара Тедера Promptus Capitalig, причем она в то время не знала, кто стоит за этой фирмой. Речь шла о желании Тедера обменять принадлежащий Promptus Capital участок на улице Мяэкалда на принадлежащий городу участок на улице Койдула. Резолюцию утвердили мэр Эдгар Сависаар и вице-мэр Эха Вырк.

Ури сказала, что у нее было две недели на работу с ходатайством. Она также отметила, что получила докладную записку от заведующего департаментом коммунального хозяйства Айна Валдманна, согласно которой обмен был невозможен. «Вслед за этим мы в департаменте городского имущества составили ответ, поначалу он был общим: с дополнительными вопросами обращайтесь в департамент коммунального хозяйства. Позже ответ уточнили и его подписал Калле Кландорф», - сказала Ури.

На вопрос, кто должен был принять окончательно решение по ходатайству, Ури ответила, что ответ был подписан Калле Кландорфом, то есть поступил на уровне вице-мэра. Ури подчеркнула, что при работе с этим ходатайством никто не оказывал на нее давление и что речь шла о стандартной процедуре. На вопрос защиты, общалась ли Ури во время делопроизводства с Сависааром, она ответила отрицательно.

Согласно обвинению, Калло передал Сависаару желание Хиллара Тедера, чтобы мэр Таллинна в награду за обещание благ Центристской партии воспользовался своим служебным положением и организовал обмен принадлежащего Promptus Capital OU, членом правления которого является супруга Хиллара Тедера Натали Тедер, объекта недвижимости на улице Мяэкалда на принадлежащий городу объект на улице Койдула.