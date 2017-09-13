«Очевидец»: в Таллинне и Харьюмаа секс можно купить в 165 местах

Он рассказал передаче «Очевидец», сейчас большинство из таких заведений – это квартиры-бордели и различные массажные салоны. Дома-бордели или бордели-клубы, которые были в Таллинне десять и больше лет назад, сегодня уже не встретить, сообщает Postimees.ee.

Ранне отмечает, что поскольку в Эстонии продажа и покупка сексуальных услуг легальны, а уголовно наказуемо только сутенерство – координация организованной деятельности и взимание платы за посредничество, то именно доказывание факта сутенерства является для полиции самым большим вызовом.

По его словам, у полиции на прицеле несколько заведений, в которых есть так называемый бригадир. Он отмечает, что примерно в десяти местах в столице ведется масштабная деятельность, которая хорошо организована.

Ранне отмечает, что до простых туристов информация о борделях доходит через таксистов. В последнее время и через велотакси.