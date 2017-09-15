Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг спровоцировала скандал в Гарвардском университете

"Я считаю, что объявление Челси Мэннинг в качестве приглашенного сотрудника было ошибкой, за которую я лично несу ответственность (…). Мы отзываем приглашение Мэннинг в качестве приглашенного научного сотрудника - и сопутствующие почести, которые это приглашение означает для некоторых людей", - сказано в заявлении директора, опубликованном на сайте факультета, сообщает портал Newsru.com.

Имя Челси Мэннинг было упомянуто в списке приглашенных руководством вуза, где также значатся бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски.

Это решение вызвало скандал. Бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл заявил, что покидает пост старшего научного сотрудника в Центре Бельфера, входящего в состав Гарвардского университета, передает NBC News .

"Госпожа Мэннинг была признана виновной в 17 серьезных преступлениях, в том числе в шести случаях шпионажа, а также в утечке сотен тысяч секретных документов через WikiLeaks (…). К сожалению, я не могу быть частью организации - школы Кеннеди, которая чтит осужденного преступника, приглашая ее стать приглашенным специалистом в Институте политики школы Кеннеди", - написал Морелл в своем письме к декану школы Дугласу Элмендорфу.

Глава ЦРУ Майк Помпео поддержал решение Морелла. Он также отказался выступать с речью в Гарвардском университете в четверг вечером. В своем заявлении Помпео назвал Мэннинг предательницей и сказал, что совесть не позволяет ему принять приглашение вуза.

Младший аналитик американской разведки Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года. По данным следствия, проходя службу в Ираке, он передал около 700 тысяч секретных документов сайту WikiLeaks.

Документы были выложены в открытый доступ. Среди них были данные, касающихся проведения военных операций США в Ираке и Афганистане: видеозаписи воздушных ударов, в результате которых погибли мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США.

В августе 2013 года трибунал признал Мэннинга виновным в разглашении секретных документов о деятельности правительства и американских дипломатов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Находясь в тюрьме, Мэннинг сменил пол. В январе 2017 года уходивший с поста президента США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks, после чего Мэннинг выпустили на свободу.