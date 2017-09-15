Фото: авария прервала экзамен по вождению

По словам главы экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Ристо Каземяэ, периодически с экзаменационными машинами случаются ДТП. «У меня еще нет точной информации относительно этого ДТП. По словам экзаменатора, во время государственного экзамена по вождению в Раквере в экзаменационную машину сзади въехало другое транспортное средство», - заявил Каземяэ. Он добавил, что как экзаменатор, так и экзаменуемый чувствуют себя нормально. Машина на ходу.

«Согласно первоначальной информации, наша машина - пострадавшая стороной. Экзамен был прерван, что не дает как позитивного, так и негативного результата. Экзаменуемому в данном случае будет назначено новое экзаменационное время», - объяснил Каземяэ.

В этом году с экзаменационными машинами произошло 14 ДТП.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль сообщила, что поворачивавший налево экзаменационный автомобиль пропускал пешехода, когда в машину сзади врезалась другая легковушка. Никто не пострадал. Дальше случаем будет заниматься страховая служба.