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Инстаграм в помощь: пять примеров удачных интерьеров

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Instagram

Теперь вдохновение для создания уюта черпают не на страницах глянцевых журналов, и даже не на интерьерных порталах и сайтах, а в социальной сети Instagram. Kodu заглянул туда и вот что увидел.

@myscandinavianhome

Фото: Instagram

Этот интерьер для тех, кто любит дерево, светлые тона и скандинавский стиль.

@interiordesignideas

Фото: Instagram

Для приверженцев рустикального стиля и art deco тоже найдется много интересного для подражания.

@nateberkus

Фото: Instagram

На страничке известного дизайнера интерьера, который ведет на американском телевидении передачу, в которой рассказывает, как обустроить свое жилье, можно почерпнуть идеи для дизайна не только частного дома, но и офиса.

@eestidisain

Фото: Instagram

У эстонских дизайнеров тоже есть чему поучиться! Посмотрите, может быть, это именно то, что вы искали!

@kinnisvaraportaal_kv.ee

Фото: Instagram

И на портале недвижимости KV.EE, вернее, в его инстаграме, тоже можно найти примеры для подражания и вдохновения.

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