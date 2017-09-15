Инстаграм в помощь: пять примеров удачных интерьеров

@myscandinavianhome

Фото: Instagram

Этот интерьер для тех, кто любит дерево, светлые тона и скандинавский стиль.

@interiordesignideas

Фото: Instagram

Для приверженцев рустикального стиля и art deco тоже найдется много интересного для подражания.

@nateberkus

Фото: Instagram

На страничке известного дизайнера интерьера, который ведет на американском телевидении передачу, в которой рассказывает, как обустроить свое жилье, можно почерпнуть идеи для дизайна не только частного дома, но и офиса.

@eestidisain

Фото: Instagram

У эстонских дизайнеров тоже есть чему поучиться! Посмотрите, может быть, это именно то, что вы искали!

@kinnisvaraportaal_kv.ee

Фото: Instagram

И на портале недвижимости KV.EE, вернее, в его инстаграме, тоже можно найти примеры для подражания и вдохновения.