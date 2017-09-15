Инстаграм в помощь: пять примеров удачных интерьеров

Теперь вдохновение для создания уюта черпают не на страницах глянцевых журналов, и даже не на интерьерных порталах и сайтах, а в социальной сети Instagram. Kodu заглянул туда и вот что увидел.
@myscandinavianhome
Фото: Instagram
Этот интерьер для тех, кто любит дерево, светлые тона и скандинавский стиль.
@interiordesignideas
Фото: Instagram
Для приверженцев рустикального стиля и art deco тоже найдется много интересного для подражания.
@nateberkus
Фото: Instagram
На страничке известного дизайнера интерьера, который ведет на американском телевидении передачу, в которой рассказывает, как обустроить свое жилье, можно почерпнуть идеи для дизайна не только частного дома, но и офиса.
@eestidisain
Фото: Instagram
У эстонских дизайнеров тоже есть чему поучиться! Посмотрите, может быть, это именно то, что вы искали!
@kinnisvaraportaal_kv.ee
Фото: Instagram
И на портале недвижимости KV.EE, вернее, в его инстаграме, тоже можно найти примеры для подражания и вдохновения.