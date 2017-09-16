Полезно: как выбрать люстру для гостиной

Если вам приглянулась совершенно очаровательная модель люстры со множеством декоративных деталей - бусами, подвесками, гирляндами, и вы захотите ее купить, представьте на мгновение, как спустя некоторое время возникнет необходимость в чистке всего этого великолепия, чтобы светильник сохранял свой первоначальный вид. Если перспектива перемывания мельчайших деталей вас не смущает или вместо вас этим займется другой, специально нанятый человек — не медлите, совершайте покупку.

Фото: homester.com.ua

Тем же, кто не обладает достаточным терпением или временем, рекомендуем подыскать более практичный вариант люстры, за которой будет намного легче ухаживать.

Необходимо учесть размеры и форму комнаты, а уже затем выбирать стиль, подойдя к решению вопроса творчески и приобрести красивую, без лишнего пафоса, люстру с кокетливым характером. К примеру, установить под чистым ровным потолком светильник с хрустальными шарами и подвесками. Стили прованс или гранж, безусловно, потребуют совсем других светильников.

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