Postimees на учениях «Запад-2017»: эстонские наблюдатели прибыли на место

Postimees на учениях «Запад-2017»: эстонские наблюдатели прибыли на место1
17 сентября 2017 г., 21:36
Министерство обороны Белоруссии заявило сегодня, что вчера на совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017» прибыли наблюдатели из западных стран. Среди них на учения прибыли и наблюдатели из Эстонии, сообщает Postimees.ee.
В Белоруссию на учения «Запад-2017», которые проходят с 16 по 20 сентября, приехали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Швеции и Норвегии. По словам пресс-секретаря министерства обороны Белоруссии Владимира Макарова, от каждой страны приехало по два наблюдателя.
Пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии ранее заявило Postimees, что у них нет информации о том, в каком объеме наблюдателям позволят следить за учениями.