Postimees на учениях «Запад-2017»: эстонские наблюдатели прибыли на место

В Белоруссию на учения «Запад-2017», которые проходят с 16 по 20 сентября, приехали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Швеции и Норвегии. По словам пресс-секретаря министерства обороны Белоруссии Владимира Макарова, от каждой страны приехало по два наблюдателя.

Пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии ранее заявило Postimees, что у них нет информации о том, в каком объеме наблюдателям позволят следить за учениями.