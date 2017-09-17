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Postimees на учениях «Запад-2017»: эстонские наблюдатели прибыли на место

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Rus.Postimees.ee
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Сообщи

Министерство обороны Белоруссии заявило сегодня, что вчера на совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017» прибыли наблюдатели из западных стран. Среди них на учения прибыли и наблюдатели из Эстонии, сообщает Postimees.ee.

В Белоруссию на учения «Запад-2017», которые проходят с 16 по 20 сентября, приехали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Швеции и Норвегии. По словам пресс-секретаря министерства обороны Белоруссии Владимира Макарова, от каждой страны приехало по два наблюдателя.

Пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии ранее заявило Postimees, что у них нет информации о том, в каком объеме наблюдателям позволят следить за учениями.

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