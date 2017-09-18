Популярность социал-демократов резко выросла
18 сентября 2017 г., 08:16
Популярность социал-демократической партии выросла в сентябре более чем на 4 процента, рейтинги других политических организаций остались практически без изменений, следует из результатов опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу Postimees и BNS.
Поддержка соцдемов сейчас составляет 18,7% - и это третья позиция в общем списке, сообщает портал Rus.err.ee.
Более четверти из опрошенных, а именно 25,7% респондентов поддерживают Партию реформ, которая возглавляет сентябрьский рейтинг. На второй строчке - Центристская партия, которых вот уже третий месяц поддерживает около 23% опрошенных.
К рекордному для себя показателю приближается и партия EKRE, поддержка которой в сентябре составила примерно 17%.