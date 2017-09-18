Русский профессор из Лондона требует гражданство Эстонии

Игорь Муттик (55) родился в России, но уже более 20 лет живет в Англии, неподалеку от Лондона. Гражданин Великобритании и России Муттик является экспертом по кибербезопасности и работает в международном предприятии, разрабатывающем компьютерные программы, McAfee, а также на технологическом предприятии Intel. Сейчас он в качестве приглашенного преподавателя читает лекции в Лондонском университете, по данным интернет-страницы которого, компьютерные вирусы профессор Муттик начал изучать уже в 1980-х годах, когда данная область еще только зарождалась.

С именем Муттика связан ряд влиятельных ходатайств о патенте и научных статей, которые могли бы отвечать требованиям должности доцента в Эстонии, а в случае создания научной группы или руководства докторантами и должности профессора.

Понятно, что карьера никого не делает гражданином Эстонии, но Игорь Муттик может предъявить и еще кое-что, отчего возникает резонный вопрос: а не является ли живущий в Англии преподаватель гражданином Эстонии по рождению? «Я эстонец по рождению», - уверен он.

Бабушка Муттика Аделаида Клёкнер (другой вариант – Кленнер) родилась в 1899 году в Эстонии, а в 1915 году переехала на работу в Москву. Там она осталась на более длительный, чем планировалось сначала, срок.

Но в Эстонии осталась вся семья женщины. Родители Аделаиды прожили здесь до самой смерти. Девушка же уехала в одиночку «прислуживать родственникам». Так Аделаида написала своей рукой в 1920 году в документе, который хранится и по сей день.

Аделаида начала работать в Москве в семье у уроженца Эстонии Мартина Ляэтса (также Лядс и Лиатс) нянькой. Были ли и каким именно образом Клёкнер и Ляэтс родственниками, их потомкам так и не удалось выяснить точно, хотя в старых документах Аделаида неоднократно пишет о Мартине – «родственник».

Сам Ляэтс, имевший образование инженера, в то время работал на радиаторном заводе Siemens. После национализации завода ему удалось создать свою мастерскую по изготовлению радиаторов, где работали его сыновья Георг и Рейнхольд. Внуком Рейнхольда и является тот самый предприниматель Кирилл Ляэтс, который несколько лет назад подал в Департамент полиции и погранохраны доказывающие его происхождение документы и теперь вместе с двумя своими детьми получил гражданство Эстонии по рождению.

Российский предприниматель с эстонскими корнями Кирилл Ляэтс. / Фото: частный архив

«Для меня самым сложным было найти подтверждение, что мои предки просили о предоставлении эстонского гражданства, проживая в России. Адвокатам потребовалось девять месяцев, пока в итоге не были найдены документы в национальном архиве Тарту», - сказал Кирилл Ляэтс. А после подачи заявления для получения гражданства потребовался всего один месяц.

«Я всегда в глубине души больше хотел быть эстонцем, чем русским», - сказал Ляэтс, который учит эстонский язык, но пока на нем не говорит. Весной этого года Postimees писал о том, как он хотел построить на Сааремаа LNG-терминал.