Русский профессор из Лондона требует гражданство Эстонии

Живущий в Англии профессор с эстонскими корнями Игорь Муттик не понимает, почему его не квалифицируют как гражданина Эстонии, хотя предпринимателю Кириллу Ляэтсу, находящемуся в аналогичной с ним ситуации, несколько лет назад дали эстонский паспорт.
Игорь Муттик (55) родился в России, но уже более 20 лет живет в Англии, неподалеку от Лондона. Гражданин Великобритании и России Муттик является экспертом по кибербезопасности и работает в международном предприятии, разрабатывающем компьютерные программы, McAfee, а также на технологическом предприятии Intel. Сейчас он в качестве приглашенного преподавателя читает лекции в Лондонском университете, по данным интернет-страницы которого, компьютерные вирусы профессор Муттик начал изучать уже в 1980-х годах, когда данная область еще только зарождалась.
С именем Муттика связан ряд влиятельных ходатайств о патенте и научных статей, которые могли бы отвечать требованиям должности доцента в Эстонии, а в случае создания научной группы или руководства докторантами и должности профессора.
Понятно, что карьера никого не делает гражданином Эстонии, но Игорь Муттик может предъявить и еще кое-что, отчего возникает резонный вопрос: а не является ли живущий в Англии преподаватель гражданином Эстонии по рождению? «Я эстонец по рождению», - уверен он.
Бабушка Муттика Аделаида Клёкнер (другой вариант – Кленнер) родилась в 1899 году в Эстонии, а в 1915 году переехала на работу в Москву. Там она осталась на более длительный, чем планировалось сначала, срок.
Но в Эстонии осталась вся семья женщины. Родители Аделаиды прожили здесь до самой смерти. Девушка же уехала в одиночку «прислуживать родственникам». Так Аделаида написала своей рукой в 1920 году в документе, который хранится и по сей день.
Аделаида начала работать в Москве в семье у уроженца Эстонии Мартина Ляэтса (также Лядс и Лиатс) нянькой. Были ли и каким именно образом Клёкнер и Ляэтс родственниками, их потомкам так и не удалось выяснить точно, хотя в старых документах Аделаида неоднократно пишет о Мартине – «родственник».
Сам Ляэтс, имевший образование инженера, в то время работал на радиаторном заводе Siemens. После национализации завода ему удалось создать свою мастерскую по изготовлению радиаторов, где работали его сыновья Георг и Рейнхольд. Внуком Рейнхольда и является тот самый предприниматель Кирилл Ляэтс, который несколько лет назад подал в Департамент полиции и погранохраны доказывающие его происхождение документы и теперь вместе с двумя своими детьми получил гражданство Эстонии по рождению.
Российский предприниматель с эстонскими корнями Кирилл Ляэтс. / Фото: частный архив
«Для меня самым сложным было найти подтверждение, что мои предки просили о предоставлении эстонского гражданства, проживая в России. Адвокатам потребовалось девять месяцев, пока в итоге не были найдены документы в национальном архиве Тарту», - сказал Кирилл Ляэтс. А после подачи заявления для получения гражданства потребовался всего один месяц.
«Я всегда в глубине души больше хотел быть эстонцем, чем русским», - сказал Ляэтс, который учит эстонский язык, но пока на нем не говорит. Весной этого года Postimees писал о том, как он хотел построить на Сааремаа LNG-терминал.
Когда Ляэтс стал гражданином, интерес к гражданству проснулся и у его, предположительно, дальнего родственника Игоря Муттика: «Я не знал о такой возможности». По его словам, среди родственников знали, что Мартин Ляэтс и работавшая у него Аделаида Клёклер вместе ходатайствовали об эстонском гражданстве.
После заключения Тартуского мирного договора в 1920 году оба попросили о том, чтобы стать гражданами Эстонии, оставаясь жить в Москве. Аделаида написала в своем заявлении, что в момент составления ходатайства ее родители жили в Тарту, и она сама хотела бы жить там же. Также она заверила, что у нее уже есть паспорт, выданный в 1917 году в волости Тыстамаа Пярнуского уезда. Из этого региона были родом ее родители, там же семья была приписана к тамошнему приходу.
В тот же год специальная комиссия присвоила Мартину и Аделаиде гражданство Эстонии.
Препятствием стал брак прапрадедов
На основании этого решения, гражданином Эстонии должен был бы стать не только Ляэтс, но и Муттик, который нашел документы Аделаиды летом этого года в национальном архиве: «Мне потребовалось полтора года. Живя в Великобритании, я не знал даже, откуда начинать эти поиски. К сожалению, за это время Департамент полиции и погранохраны решил, что у наследников оптантов нет права на получение гражданства. Я проспал свою возможность, но это несправедливо по отношению ко мне. Так я написал и в полицию».
В августе этого года Департамент полиции и погранохраны ответил, что документов, которые подтверждают, что Аделаида получила гражданство в 1920 году, не достаточно.
Полиция считает, что люди, выбравшие гражданство по Тартускому мирному договору, должны были в течение года переехать обратно в Эстонию, в противном случае они оставались без гражданства. Говоря бюрократическим языком, сделка не была доведена до конца. Такую позицию заняли в последние годы, поскольку раннее гражданство давали и тем наследникам, чьи предки в Эстонию не вернулись.
И дедушка Кирилла Ляэтса Рейнхольд не вернулся в Эстонию, а до самой пенсии работал инженером на бывшем заводе Siemens в Москве, который получил имя «Электросила».
От Игоря Муттика полиция дополнительно требует, чтобы он нашел в архиве Российской Федерации документ, который подтвердил бы, что и Россия признала получение эстонского гражданства Аделаидой.
«Они не отказали мне в гражданстве напрямую, но по их требованиям получить его невозможно», - утратил надежду Муттик. Он считает, что невозможно доказать, как Аделаида перемещалась между Эстонией и Россией. С большой долей вероятности она это делала, поскольку из Эстонии она все же уезжала временно.
А именно, в 1923 году Аделаида вышла в Москве замуж за Генриха Миттика, за мужчину также родившегося в Эстонии, о гражданстве которого Игорь Муттик информации не нашел. Хотя он знает, что Генрих (а скорее Хенрих) родился в Тарту, работал в Эстонии и в Риге на машинно-строительном заводе, был офицером и сбежал во время войны в Москву. Дедушка Генрих умер в Москве в 1959 году, еще до рождения Игоря.
Бабушка и дедушка Аделаида и Генрих Муттик оба были эстонцами. / Фото: частный архив
Отец Игоря Гарри родился в 1925 году. «Мой отец говорил по-эстонски достаточно, чтобы справиться с общением. Я сам, когда ездил в Эстонию отдыхать, выучил несколько слов и фраз, но я хотел бы выучить больше», - сказал Игорь Муттик, который в детстве провел много летних месяцев в Эстонии, преимущественно в Пярнумаа.
В суд идти не планирует
Брак Аделаиды и Генриха сам по себе является вторым препятствием для получения Игорем Муттиком гражданства Эстонии. Полиция объяснила, что вступивший в силу в 1922 году Закон о гражданстве говорит, что от гражданства Эстонии освобождаются женщины-гражданки Эстонии, вступившие в брак с иностранцем, если в течение двух недель после замужества они не сообщили, что все же хотят сохранить гражданство.
«Из Свидетельства о браке Генриха Муттика и Аделаиды Кленнер видно, что во время заключения брака оба они являлись гражданами Советского союза. Таким образом, даже если Аделаида Кленнер была гражданкой Эстонии, она все же могла утратить гражданство, выйдя замуж за гражданина иностранного государства», - ответила полиция Игорю Муттику.
«Моей бабушке же жали гражданство, и нет ни одной отметки о том, что позже она была лишена его», - сказал мужчина и добавил, что гражданами были и его прапрадедушки и бабушки.
По словам Муттика, он всю жизнь знал, что имеет эстонское происхождение: «В паспорте и Свидетельстве о рождении моего отца было записано «эстонец». Я навещал могилу моей прапрабабушки в Тарту, когда был маленьким мальчиком. Ты не можешь забыть, что ты эстонец, если ты вырос в Советском союзе и фамилия твоей семьи Муттик».
Идти в суд он не планирует: «Я считаю, что логика и закон в итоге разрешат этот спор. Может быть, на это уйдет пять или десять лет, но мои дети смогут получить гражданство Эстонии».
Почему живущему в Англии мужчине так важно получить гражданство Эстонии? «Причина глубоко психологическая. Как бы вы чувствовали себя, если бы вы нашли свою пропавшую семью, и они сказали вам, что не признают вас, поскольку вас слишком долго не было?»
Министерство внутренних дел планирует заказать правовой анализ, по результатам которого должно выясниться, есть ли и каким образом это применять – право у наследников оптантов на получение эстонского гражданства.
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КОММЕНТАРИЙ
Руководитель миграционного бюро Департамента полиции и погранохраны Майге Лепп
Майге Лепп / Фото: Сандер Ильвест
Департамент полиции и погранохраны проанализировал текст Тартуского мирного договора и, опираясь на дополнительные материалы, полученные в национальном архиве, с начала 2016 года изменил имевшуюся административную практику. Это означает, что полиция просит предоставить документы, которые доказывают, что его предки после признания себя гражданами Эстонии вернулись назад в Эстонскую Республику. В случае каждого ходатая, мы исходим из предоставленных данных, документов и справок, поскольку только так мы можем быть уверены, что гражданство Эстонии получает человек, у которого есть на это законное право.
Мы считаем, что одно лишь свидетельство о принятии гражданства не доказывает, что человек был гражданином Эстонии, но для получения гражданства должно быть и согласие России и он должен был переехать из России в Эстонскую Республику. Переезд из России в Эстонию был обязательным условием для получения гражданства.
Департамент полиции и погранохраны придерживается той позиции, что прежняя административная практика не запрещает нам изменить прежнее толкование ранее выданных правовых актов или прийти к другим выводам.