Футболиста Уэйна Руни приговорили к общественным работам за пьяную езду

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опубликованные в Twitter данные журналиста Би-би-си Дэна Роана, изначально спортсмена планировалось приговорить к 150 часам работ, пишет Newsru.com.

На суде Руни признал себя виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и извинился за свое поведение.

Ранее также сообщалось, что Уэйну в "Эвертоне" грозит штраф в 320 тысяч фунтов стерлингов. Главный тренер клуба Роналд Куман разочарован тем, какой пример ветеран подает молодым футболистам клуба.

Вечером 31 августа футболист был остановлен полицией графства Чешир за рулем "Фольксвагена Жук", который принадлежит не ему. Вечер перед задержанием Руни провел в баре неподалеку от его дома, где он танцевал на столах и пел песни группы Oasis. На следующий день после ареста его отпустили под залог.

Большую часть своей карьеры Руни провел в клубе "Манчестер Юнайтед", однако летом этого года он вернулся в "Эвертон", где начинал играть в футбол.

В августе нынешнего года ветеран объявил о завершении международной карьеры в национальной сборной.