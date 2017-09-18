Армения ведет переговоры о возвращении части территорий Азербайджану

"В связи с возвратом территорий речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать" Карабаху, цитирует Налбандяна "Интерфакс" . Другие подробности он сообщить отказался, "в противном случае переговоры провалятся", пояснил он.

Налбандян напомнил позицию Армении, которая заявляла, что признает независимость Нагорного Карабаха в случае начала военных действий. "Если начнется война и ее невозможно будет сразу остановить, то Армения признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику. Это будет означать конец переговоров со всеми последствиями", - сказал глава МИД Армении.

Он подчеркнул, что вопрос не исчерпывается признанием: "Если бы признанием решались все вопросы, то мы бы давно признали. Ведутся переговоры, и мы желаем решить вопрос мирным путем совместно с международным сообществом. Мы продолжим переговоры настолько, насколько это возможно. Война - это не решение".

Налбандян также отметил, что "еще одна попытка Азербайджана решить вопрос военным методом повлечет еще более жесткий ответ с армянской стороны, в Азербайджане об этом знают".

Армянское агентство Aysor приводит другое высказывание Налбандяна, в котором он выразил приверженность "исключительно мирному урегулированию проблемы". "Мирного решения можно достичь только путем переговоров, и им нет альтернативы", - заявил он. "Поэтому мы не отказываемся от переговорного процесса и встреч. Но для прогресса необходимо, чтобы Азербайджан выполнил достигнутые в Санкт-Петербурге и Вене договоренности. Иначе прогресса не будет", - сказал глава МИД Армении.

Ранее 13 сентября он заявлял, что Баку делает все для того, чтобы поездки в Карабах сократились, однако эти действия дают обратный эффект и количество поездок увеличивается. Министр отметил, что черные списки Азербайджана и факт возвращения из аэропортов людей с армянскими фамилиями тоже дают совершенно противоположный эффект, передавало агентство "АрмИнфо" .

В апреле 2016 года президент Армении Серж Саргсян поручил МИДу работать над соглашением о военном сотрудничестве с Нагорным Карабахом и подтвердил, что если военные действия продолжатся и перерастут в широкомасштабные, Армения признает независимость Нагорного Карабаха.

В сентябре президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был помилован блогер Александр Лапшин, приговоренный в июле к трем годам лишения свободы. Гражданин России, Украины и Израиля провел в бакинской тюрьме несколько месяцев после того, как его задержали по обвинению в незаконном посещении Нагорного Карабаха в апреле 2011 года и октябре 2012 года. Кроме того, ему вменяли призывы в соцсетях признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

Лапшин поблагодарил Ильхама Алиева за помилование и признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами, что стало поводом для провозглашения независимости Нагорно-Карабахской Республикой.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном из-за Карабаха ведутся с перерывами с 1992 года. Азербайджан отстаивает принцип сохранения своей территориальной целостности, Армения поддерживает позицию властей Нагорного Карабаха.

Россия неоднократно играла посредническую роль между сторонами конфликта в организации переговоров по перемирию в Нагорном Карабахе. Власти РФ регулярно призывают обе стороны обеспечить полное прекращение боевых действий и соблюдение режима перемирия в зоне конфликта.