В Швейцарии разыскивают злоумышленников, засоряющих общественные туалеты крупными купюрами

Первым от расточительного вандализма пострадал туалет банка UBS, затем аналогичные засоры возникли в туалетах нескольких кафе и пиццерии, расположенных неподалеку. В общей сложности из канализации достали десятки тысяч евро. Некоторые купюры еще можно восстановить, остальные изрезаны на слишком мелкие кусочки, пишет NEWSru со ссылкой на La Tribune de Geneve.

Уничтожение банкнот в Швейцарии не является преступлением, однако, как отметил в комментарии Bloomberg представитель женевской прокуратуры Генри Делла Каса, за этой историей кроится нечто большее.

Le Figaro утверждает, что власти отнеслись к инциденту весьма серьезно и намерены выяснить, что побудило неизвестных избавиться от денег таким странным образом. Согласно одной из версий, уничтожители купюр могли действовать из страха перед налоговыми органами, которые инициировали вывод из оборота купюр по 500 евро в следующем году.

Газета полагает, что засоры в туалетах могли устроить две гражданки Испании, которые несколько лет назад поместили в сейф в женевском банке деньги, выигранные в лотерею. Известно, что некий испанский адвокат посетил заведения общепита, пострадавшие от евро в канализации, и выплатил им компенсации, не раскрывая имя своего клиента. После этого кафе и пиццерия отказались от официальных претензий в адрес туалетных вандалов.

Власти ЕС намерены вывести из оборота банкноты номиналом 500 евро из-за использования их в незаконных операциях. Они останутся законным платежным средством, но Европейских центральный банк прекратит их производство, отмечает NPR.