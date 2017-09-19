Минобороны РФ: сообщения о стрельбе по зрителям на учениях «Запад-2017» - глупость и провокация

«Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжело раненных - намеренная провокация или чья-то персональная глупость», - заявили во вторник, 19 сентября, в пресс-службе Западного военного округа (цитата по «Интерфаксу»).

В частности, в пресс-службе раскритиковали видеозапись ЧП, появившуюся в социальных сетях. В ЗВО утверждают, что на этих кадрах зафиксирован другой случай, который произошел в другое время, передает NEWSru.

«Тогда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», - пояснили в ЗВО.

При этом, когда именно произошел этот - другой - случай, военные не уточняют, подчеркивая лишь, что это было не 18 сентября. Как известно, 18 сентября на учениях присутствовал президент РФ Владимир Путин.

В сообщении ЗВО отмечается, что за эпизодом учений «Запад-2017» в тот день наблюдали сотни российских и иностранных журналистов, а также военные атташе более чем из 50 государств. «18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения „Запад-2017“ никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было», - подчеркивают в ЗВО.

При этом СМИ и не утверждали, что инцидент произошел именно 18 сентября. Наоборот, источники журналистов сообщали, что ЧП случилось 16-го или 17 сентября, то есть до визита Путина на полигон.

Напомним, об инциденте на учениях «Запад-2017» сообщил 19 сентября сайт 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. В сообщении, в частности, говорилось, что из-за сбоя военной техники на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух - земля» с вертолета «Ка-52». Два человека оказались в госпитале.

К сообщению прилагалось видео, на котором видны вертолеты, летящие в сторону стоящих на земле автомобилей и людей, слышен звук залпа, а также видны вспышки.

Российско-белорусские совместные стратегические учения «Запад-2017» проходят 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. По официальным данным, в них принимают участие до 12,7 тысячи военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тысяч на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

В преддверии учений России пришлось столкнуться с резкой критикой маневров со стороны стран Запада, которые высказывали опасения о возможном занижении Москвой официальной численности участвующих в учениях войск, а также об их истинной цели.