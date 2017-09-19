Этнический эстонец стал свидетелем ракетного испытания в Северной Корее

Когда их самолет приземлился в Северной Корее, они были вынуждены сидеть в аэропорту несколько часов в ожидании багажа. Поскольку их смартфоны и компьютеры тщательно проверяли, они забеспокоились, что могли не стереть одну переписку в Whatsapp, где смеялись над Ким Чен Ыном и посылали забавные фотографии.

К счастью, багаж им в итоге вернули, но пропали некоторое снаряжение игроков.

По словам Паарталу условия жизни там совсем другие: интернета нет, а по телевизору сплошная пропаганда и восхваление Ким Чен Ына.

Утром 15 сентября футболист проснулся от грохота — Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана.

При выходе из отеля администратор сказал им, что если бы они вышли в шесть утра, увидели бы, как ракета пролетает у них над головами. Спортсменом поразил и испугал этот факт.

В то же время местные не воспринимали ситуацию серьезно. «Наш гид сказал, что они защищают себя и их лидер показывает свою мощь. Кажется, что им промыли мозги, что Северная Корея - всемогущая, а США - слабые. Это удивительно» , - говорит Паарталу.

Спортсмены покинули Северную Корею без проблем.