Сергей Метлев: безответственное поведение EKRE выгодно... центристам

Это абсолютно безответственное поведение - поднимать любые вопросы, связанные с выборами, за месяц до выборов. Оно не укладывается в демократическую традицию. Это обыкновенная провокация.

Понятно, что EKRE хочет столкнуться с Центристской партией, которая в основном и представляет избирателя из числа неграждан. Центристам это тоже выгодно: они могут сначала запугать избирателя тем, что будет, если к власти придет EKRE, и за счет этого его мобилизовать. Я не могу утверждать, что EKRE и центристы в сговоре, но со стороны последних не использовать эту возможность было бы глупо. Ну а EKRE хочет подтвердить свой имидж партии, которая заботится исключительно о будущем эстонской нации. Даже если Ратас с Хельме ни о чем не договаривались, происходящее выгодно обеим сторонам.

Если говорить о сути, на мой взгляд, право неграждан голосовать на местных выборах стало в свое время частью негласной договоренности, заключенной во время восстановления независимости и установления нового конституционного порядка. На парламентских выборах такого права негражданам дать не могли, зато его дали на местных выборах, чтобы сохранить общественное спокойствие.

27 лет статус-кво сохранялся – и никакой катастрофы не произошло. Да, в Нарве, Кохтла-Ярве, Таллинне есть партии и избирательные союзы, которые используют страх данного электората, чтобы пробраться во власть и закрепиться там на долгие годы, будучи при этом нечистыми на руку. Такая проблема есть. Но причина тут в другом: у нас слишком молодая демократия, и голосующие не до конца понимают, за кого они голосуют.

Так EKRE про любого своего конкурента может сказать, что он набирает голоса благодаря тому или другому закону. Всё это – не повод менять законы. Будь я депутатом, я бы проголосовал против, конечно. Даже очень националистически настроенные люди вроде Марта Лаара защищали право неграждан голосовать на местных выборах, понимая, как это важно для стабильности государства.