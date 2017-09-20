Северную Корею уличили в нарушении санкций при помощи России

Cобеседники агентства из американских правительственных кругов уверяют, что изменение курса - отличительный признак тактики Пхеньяна по обходу международных торговых санкций, пишет Newsru.com.

"В качестве одного из способов получения дохода, находясь под санкциями, северокорейский режим использует свою морскую сеть для импорта и экспорта товаров", - цитирует агентство заявление официального представителя Минфина США Маршалла Биллингсли, которое тот сделал ранее в сентябре, выступая перед комитетом конгресса по международным отношениям.

Биллингсли подчеркивал, что Северная Корея использует обманные методы, чтобы скрыть настоящее происхождение этих товаров. По его словам, у Пхеньяна есть история подделки идентификации и документации своих судов.

Все восемь судов, информацию о которых удалось раздобыть агентству, выходили из портов Владивостока и Находки и указывали в документах в графе "пункт назначения" либо Китай, либо Южную Корею. При этом после того, как они покидали акваторию РФ, они меняли маршрут и отправлялись обратно в КНДР. По информации агентства, все восемь судов перевозили топливо объемом от 500 до 2 тысяч тонн.

Одним из судов был северокорейский танкер "Ма Ду Сан", которым владеет компания Kyongun Shipping Co. На борт судна в терминале "Первая Речка" во Владивостоке было погружено 545 тонн топлива. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, груз был предоставлен хабаровским нефтеперерабатывающим заводом.

Погрузка на "Ма Ду Сан" состоялась 19 мая этого года. На следующий день корабль должен был покинуть Владивосток. Примечательно, что в российской информационной системе контроля государственных портов пунктом назначения судна значился китайский порт Чжаньцзян, а в накладной - Пусан в Южной Кореи. Однако судно, покинув акваторию РФ, отправилось обратно в КНДР.

13 сентября Министерство иностранных дел Северной Кореи объявило о том, что КНДР полностью отвергает новый пакет санкций, введенный резолюцией Совета Безопасности ООН. "Резолюция" была сфабрикована США, которые пускают в ход все недостойные и агрессивные средства и методы", - подчеркнули тогда в Пхеньяне.

Совбез ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный Соединенными Штатами, получил поддержку всех членов СБ, включая Россию и Китай.

Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, СБ ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования подчеркнул, что Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.