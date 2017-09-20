Рекорд: шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней

Мужчина отправился в путь 2 июля из Парижа. За время путешествия он преодолел 29 тысяч километров и 16 стран. Ежедневно он проезжал в среднем 370 километров, проводя за рулем по 16 часов. На сон мужчина отводил каждый день по пять часов. Такой темп позволил ему превзойти предыдущий рекорд на 44 дня.

После финиша в Париже у Триумфальной арки в понедельник, 18 сентября, Бомонт признался, что поездка превратилась для него в испытание на физическую и умственную выносливость, пишет lenta.ru.

За время путешествия его также занесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое расстояние, преодоленное на велосипеде за месяц. За это время он проехал 11 315 километров.

Бомонт начал ездить на велосипеде на длинные дистанции в 12 лет. Во время рекордной поездки за ним следила команда специалистов, в том числе механик, диетолог и физиотерапевт.