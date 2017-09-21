Хорошая новость для безработных из Ласнамяэ

На ярмарке будут представлены 21 работодателей из сфер производства, сферы логистики/транспорта, а также сферы по уборке. Они предложат более 300 рабочих мест.

Подходящие предложения о работе смогут также найти для себя люди с пониженной трудоспособностью, молодые люди, которым также будет предлагаться возможность пройти учебную практику.

Ярмарка труда является хорошей возможностью для работодателей и соискателей работы встретиться лицом к лицу.

Руководитель отделения Кассы страхования от безработицы в Таллинне и Харьюмаа Сийм Сарапуу: «На что в основном жалуются соискатели работы? Что они не получают от работодателей обратную связь и решения задерживаются. На ярмарке труда в Ласнамяэ наоборот – 21 работодатель из сфер логистики, уборки и производства будут готовы предоставить соискателям работы всю информацию об условиях работы на своих предприятиях, и решения будут приниматься на месте. На ярмарку труда приглашаем также работающих людей обсудить с консультантами по карьере возможности обучения, так как касса по безработице при определенных условиях может предоставить обучение и работающим людям».

На ярмарке можно будет также бесплатно получить консультацию по карьере, и подробнее узнать об услугах Кассы страхования от безработицы. EURES-специалисты будут консультировать по теме трудоустройства за границей. На сайте ярмарок труда можно посмотреть полную информацию о работодателях и предлагаемых рабочих местах. Вход на ярмарку свободный.

Касса страхования от безработицы организует ярмарку труда в сотрудничестве с управой района Ласнамяэ.